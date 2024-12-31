Биолог: как отличить ядовитую змею по внешнему виду

В Петербурге и Ленинградской области продолжается брачный период змей. Они собираются в большие клубки для оплодотворения самки и могут вести себя активнее, чем обычно. Водятся в регионе два вида: уж и гадюка. Вторая – ядовитая, отличить ее можно по цвету и рисунку на спине. Об этом Piter.tv рассказал биолог Павел Глазков.

Он отметил, что у гадюки присутствует характерный окрас: зигзагообразный непрерывный рисунок. Цвет, как правило, светло-серый, серебристый, желто-коричневый, бурый или медный. Встречаются и полностью черные гадюки, у которых зигзаг сливается с основным фоном. Длина змеи чаще всего не превышает 65 сантиметров. Зрачок вертикальный, что присуще ядовитым рептилиям.

Что касается ужа, отличить безобидную для человека змею можно по двум пятнам на голове: обычно желтого, белого или оранжевого цвета. Основные цвета – темно-серый, темно-оливковый или черный. Павел Глазков добавил, что ужа не стоит пытаться брать в руки. Он может выделить вещество, который будет сложно отмыть от рук и одежды.

