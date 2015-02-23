Серпентолог Старков объяснил, почему считает змею плохим подарком на Новый год

По его словам, потенциальный хозяин может быть не готов содержать такого питомца.

Серпентолог Владислав Старков объяснил, почему считает змею плохим подарком на Новый год. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, дарить животное в качестве подарка на год Змеи не выглядит хорошей идеей. Старков отметил, что потенциальный хозяин может быть не готов содержать такого питомца. Он добавил, что для содержания змеи нужно иметь специальное оборудование и террариум. Серпентолог посоветовал тем, кому все-таки подарили змею, изучить информацию о пресмыкающихся в интернете.

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Фото: Piter.tv