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Эколог объяснил, что будет с пляжами Анапы после разлива нефтепродуктов
Сегодня, 11:36
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Эколог объяснил, что будет с пляжами Анапы после разлива нефтепродуктов

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По словам эксперта, последствия для природы могут стать катастрофическими.

Эколог Анатолий Баташев объяснил, что будет с пляжами Анапы после разлива нефтепродуктов. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, необходимо по максимум собрать с береговой линии мазут, который появился после крушения танкеров в Керченском проливе. Баташев отметил, что в противном случае последствия для природы окажутся катастрофическими. Он добавил, что из-за этого под угрозой окажется сезон отпусков в регионе. Также эколог заявил, что на зимний период трудно найти персонала и технику, чтобы избавиться от последствий разлива нефтепродуктов.

Ранее мы сообщали, что в Саранске водитель иномарки впечатал легковушку в стену.

Фото: pxhere.com

Теги: анапа, керченский пролив, мазут, мнение эксперта, пляж, разлив нефтепродуктов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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