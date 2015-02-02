В преддверии Нового года в Ленинградском зоопарке показали королевскую молочную змею

Также петербуржцам пожелали ловкости змеи.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка в канун Нового года завершили так называемый "змеемарафон".

Так, 31 декабря в учреждении показали королевскую молочную змею.

Посмотрите, как ее узор идеально сложился в линию. Пусть и ваш новый год будет таким же гармоничным. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Также петербуржцам в зоопарке пожелали ловкости змеи, ее мудрости и умения скользить по жизни уверенно.

Ранее показали "змею-единорога".

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка