В преддверии Нового года в Ленинградском зоопарке показали королевскую молочную змею

В пресс-службе Ленинградского зоопарка в канун Нового года завершили так называемый "змеемарафон".
Так, 31 декабря в учреждении показали королевскую молочную змею.
Посмотрите, как ее узор идеально сложился в линию. Пусть и ваш новый год будет таким же гармоничным.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Также петербуржцам в зоопарке пожелали ловкости змеи, ее мудрости и умения скользить по жизни уверенно.
Ранее показали "змею-единорога".
Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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