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В преддверии Нового года в Ленинградском зоопарке показали королевскую молочную змею
Сегодня, 15:50
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В преддверии Нового года в Ленинградском зоопарке показали королевскую молочную змею

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Также петербуржцам пожелали ловкости змеи.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка в канун Нового года завершили так называемый "змеемарафон". 

Так, 31 декабря в учреждении показали королевскую молочную змею. 

Посмотрите, как ее узор идеально сложился в линию. Пусть и ваш новый год будет таким же гармоничным.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Также петербуржцам в зоопарке пожелали ловкости змеи, ее мудрости и умения скользить по жизни уверенно. 

Ранее показали "змею-единорога". 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: змея, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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