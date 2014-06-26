Ленинградский зоопарк показал "змея-единорога"

Киперы продолжают рассказывать о необычных пресмыкающихся в преддверии Года змеи.

Сотрудники Ленинградского зоопарка познакомили петербуржцев с одной из самых необычных змей экспозиции. Фотографии "зеленого единорога" опубликовали в Telegram-канале заведения в рамках "змеемарафона", который киперы проводят в преддверии Года змеи.

"Змеиный единорог", который выделяется своим длинным "носом", относится к породе носатых полозов Буланже. Его "рог" – это лишь необычные щитки, загнутые кверху.

Полозы Буланже питаются мелкими грызунами, птицами и другими небольшими позвоночными. А жить предпочитают в горных тропических лесах и на скальных участках южного Китая и северного Вьетнама. Обычно ведут ночной образ жизни, прячутся в ветвях деревьев или рядом с водоемами. Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке живет пара подобных змей. Минувшим летом у них появилось потомство. В пресс-службе зоопарка отмечают, что при рождении полозы обладают коричнево-серыми тонами и имеют темные полосы по сторонам. Изящный изумрудный окрас эти змеи получают уже в зрелом возрасте, когда им исполняется 2 года.

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Фото: Ленинградский зоопарк