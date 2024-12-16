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Ленинградский зоопарк показал, как рогатые вороны играют со снегом

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Эти птицы являются деятельными и любопытными.

Рогатые вороны из Ленинградского зоопарка в снежную петербургскую погоду исследуют новое обогащение среды обитания в своем теплом вольере. Об этом 16 декабря рассказали в учреждении. 

Вороны являются деятельными и любопытными птицами, поэтому сотрудники для них регулярно придумывают что-то новое. Пернатым дарят разные игрушки, необычно подают пищу и используют для обогащения природные ресурсы. 

Сегодня в вольер Аида и Персефоны киперы принесли ком снега, их сразу заинтересовал предмет. 

За играми пернатых наблюдали посетители, которые, как нам кажется, остались довольны. Приходите и вы посмотреть на показательные тренинги рогатых воронов во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 14:00 в павильоне "Тропический дом". 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в учреждении показали многозадачных сурикатов. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: ленинградский зоопарк, рогатые вороны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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