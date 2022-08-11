В Ленинградском зоопарке показали многозадачных сурикатов

Специалисты отметили, что эти маленькие зверьки очень коммуникабельные.

В Ленинградском зоопарке обитают удивительные сурикаты — небольшие хищники из семейства мангустовых, родом из саванн и пустынь Южной Африки. Эти социальные животные живут семейными группами численностью около 20 особей и демонстрируют поразительные примеры командной работы и бдительности.

Сурикаты — умелые землекопы, создающие целые сети нор с несколькими входами и выходами, которые служат им укрытием от жары, хищников и местом для выращивания потомства. Эти норы — не просто жилища, а целые подземные города.

Одним из наиболее заметных аспектов жизни сурикатов является их постоянная охранная деятельность. Несколько сурикатов всегда находятся на страже, выполняя роль наблюдателей. Стоя столбиком, они внимательно осматривают окрестности и небо, готовые в любой момент подать сигнал тревоги. При появлении опасности часовые подают предупреждающий сигнал, и вся группа быстро укрывается в подземном жилище.

Посетители Ленинградского зоопарка могут понаблюдать за этими многозадачными животными и восхититься их умением работать в команде и постоянно оставаться начеку.

Ранее Piter.TV показывал, как медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка наслаждается купанием в ледяном бассейне.

Видео: Telegram-канал Ленинградского зоопарка