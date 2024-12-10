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Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка наслаждается купанием в ледяном бассейне

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Хаарчаана искусно применяет свои мощные лапы, чтобы достать любимую игрушку.

Ленинградский зоопарк разместил видео, на котором белая медведица Хаарчаана с удовольствием плавает в своём ледяном бассейне. Как уточнили представители зоопарка, у нее замечательный вторник.

Хаарчаана искусно применяет свои мощные лапы, чтобы достать любимую игрушку. Замороженный в льде мяч она извлекает из воды с поразительной легкостью. Это служит напоминанием о том, что даже в холодное время можно находить радость и удовольствие.

Ранее мы сообщили о том, что у пары игрунок родился детеныш в Ленинградском зоопарке.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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