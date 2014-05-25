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У пары игрунок родился детеныш в Ленинградском зоопарке

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Малыш появился на свет у самки Хельги и самца Лусио 3 сентября.

В семействе обыкновенных игрунок в Ленинградском зоопарке произошло пополнение, сообщили 9 декабря в учреждении. 

Детеныш появился на свет у самки Хельги и самца Лусио 3 сентября. Малыш уже самостоятельно перемещается по вольеру. 

Первые шаги миниатюрные приматы делают в возрасте двух-трех недель, и тогда же они пробуют твердую пищу. А в два месяца игрунки передвигаются без помощи родителей, к трем месяцам перестают питаться молоком матери. 

Для этих обезьян, как и для большинства приматов, важно расти в семье. Навык заботы о потомстве у них в большой степени приобретенный. Молодые особи в группе учатся ухаживать за младшими. Сейчас детеныш в такой опеке не нуждается, но старшие братья и сестра составляют ему компанию для игр. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Пока кроха меньше остальных игрунок по размерам, имеет более светлый окрас и на ушах у него еще формируются кисточки из длинных белых волос. 

Ранее сотрудники зоопарка показали семью белоруких гиббонов. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: игрунки, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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