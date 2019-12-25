Сотрудники Ленинградского зоопарка показали семью белоруких гиббонов

Эти приматы отличаются романтическим нравом: они формируют группы и создают пары на всю жизнь.

В соцсетях Ленинградского зоопарка прошла викторина, посвящённая белоруким гиббонам.

Сотрудники зоопарка поделились информацией о том, что эти приматы отличаются романтическим нравом: они формируют группы и создают пары на всю жизнь.

Белоруких гиббонов можно встретить в зоопарке с 1973 года. Сегодня там проживают папа Персей, мама Габина, а также их детёныши Афина и Одиссей.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградском зоопарке раскрыли нового питомца.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка