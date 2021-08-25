В Петербурге раскрыли новую схему мошенничества с турами

В Петербурге зафиксирована новая схема мошенничества, связанная с туристическими поездками. Злоумышленники связываются с туристами и сообщают о якобы возможном срыве тура. Под предлогом срочности они предлагают приобрести у них "запасной" билет по цене от 50% до 100% стоимости всего путешествия, обещая при этом полный возврат денег за первоначальный тур. В Управлении по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области предупредили о необходимости быть бдительными.

Никогда не переводите деньги на личные или незнакомые счета и не покупайте билеты по указаниям звонящего. Всегда проверяйте информацию через официальные сайты и приложения перевозчика, туроператора или отеля, подчеркнули в ведомстве.

Чтобы не стать жертвой обмана, рекомендуется проверять статус рейса или бронирование отеля только в официальных источниках (приложения, сайты, онлайн-табло аэропортов), звонить по официальным номерам, указанным в подтверждении брони, и не сообщать никому данные банковской карты и CVV-код, а также обращать внимание на признаки мошенничества: давление, требование срочной оплаты на карту физического лица, угрозы потери денег, а также отказ предоставить регистрационные данные при представлении от имени "Турпомощи".

Для дополнительной безопасности стоит заранее сохранить PNR/номер брони и контактные данные всех служб, а также установить официальные приложения авиакомпаний и отелей.

Фото: Telegram / Вестник Киберполиции России