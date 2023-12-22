В Ломоносовском районе построят крупный ЖК на 50 тыс. человек

Порядка 952 тыс. "квадратов" займут жилые дома комфорт-класса высотой от девяти до 12 этажей, остальное – социальные объекты.

В деревне Михайловка в Ломоносовском районе Ленобласти девелопер GloraX приобрел 174 га земли. На участке намерены реализовать проект комплексного освоения территорий общей площадью более 1,5 млн "квадратов". В жилом сегменте будет 28 тыс. квартир, что при полном заселении – порядка 50 тыс. человек – соответствует численности населения среднего города, пишет "РБК Петербург" 17 мая.

Порядка 952 тыс. "квадратов" займут жилые дома комфорт-класса высотой от девяти до 12 этажей, остальное – социальные объекты: детские сады на 1,6 тыс. мест, школы на 3,3 тыс. учеников, а также поликлиники на 600 посещений в смену. Застройку разобьют на несколько очередей, завершить работы полностью рассчитывают к концу 2033 года.

Сделка в Ломоносовском районе стала крупнейшей за последнее время. Потенциал участка площадью 174 га позволяет нам реализовать амбициозный проект, настоящий "город в городе". Дмитрий Кашинский, президент GloraX

Эксперты оценивают стоимость участка в Михайловке в 7-8 млрд рублей, а общая цена проекта составит 100 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Зеленогорске построят элитный жилой комплекс за 10 млрд рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)