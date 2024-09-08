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Выявлены нарушения при строительстве ЖК "Квартал Лаголово" на Гатчинском шоссе

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С территории комплекса откачивается вода из котлована, предназначенного для строительства локальных очистных сооружений.

Росприроднадзор по Северо-Западу объявил предостережение ГК "Самолет" о недопустимости нарушения обязательных требований при возведении жилого комплекса "Квартал Лаголово" в Петербурге. Проверку провели после обращений местных жителей с информацией о сбросе со строительной площадки стоков на рельеф. 

Было установлено, что с территории ЖК с использованием рукавов откачивается вода из котлована, предназначенного для строительства локальных очистных сооружений. Сброс производят в дренажную канаву вдоль Гатчинского шоссе, далее стоки через трубопровод поступают в канаву в сторону соседних земельных участков. 

В момент осмотра происходило водоотведение с использованием шести рукавов диаметром примерно 40 сантиметров. Сбрасываемая вода имела сероватый оттенок. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Невском районе засорилась канализационная насосная станция на Прибрежной. 

Видео: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО 

Теги: гатчинское шоссе, строительство жк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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