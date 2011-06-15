В Петербурге будут судить мужчину, пытавшегося сжечь супругу

В ходе конфликта он облил женщину керосином и поджег ее.

Красносельский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении мужчины, которому вменяют ч. 3 ст. 30, пп. "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 2 марта.

В июле 2025 года фигурант, находясь в квартире дома по Гатчинскому шоссе в состоянии опьянения, поссорился со своей супругой. В ходе конфликта он облил женщину керосином и поджег ее. Потерпевшая получила различные телесные повреждения, ей потребовалась медицинская помощь.

Материалы дела переданы судье.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу