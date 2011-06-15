  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:26
212
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге будут судить мужчину, пытавшегося сжечь супругу

0 0

В ходе конфликта он облил женщину керосином и поджег ее.

Красносельский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении мужчины, которому вменяют ч. 3 ст. 30, пп. "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 2 марта. 

В июле 2025 года фигурант, находясь в квартире дома по Гатчинскому шоссе в состоянии опьянения, поссорился со своей супругой. В ходе конфликта он облил женщину керосином и поджег ее. Потерпевшая получила различные телесные повреждения, ей потребовалась медицинская помощь. 

Материалы дела переданы судье. 

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы задержали девушку, поджегшую АЗС на улице Савушкина. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: гатчинское шоссе, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии