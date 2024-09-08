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В ДТП на Гатчинском шоссе пострадала 14-летняя девочка
Сегодня, 19:30
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В ДТП на Гатчинском шоссе пострадала 14-летняя девочка

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Она переходила дорогу на красный сигнал светофора.

Сегодня в 16:50 на пересечении Гатчинского шоссе и Красногородской улицы произошла авария. В ДТП пострадала 14-летняя девочка, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

За рулем автомобиля, совершившего наезд, находилась 52-летняя петербурженка. В результате происшествия пострадавшая девочка получила серьезные ранения. Ее госпитализировали.

В полиции по факту данного инцидента проводят проверку.

Ранее мы писали, что реабилитационный центр в Ленобласти незаконно удерживал своих клиентов.

Фото: Piter.TV

Теги: гатчинское шоссе, красногородская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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