В ДТП на Гатчинском шоссе пострадала 14-летняя девочка

Она переходила дорогу на красный сигнал светофора.

Сегодня в 16:50 на пересечении Гатчинского шоссе и Красногородской улицы произошла авария. В ДТП пострадала 14-летняя девочка, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

За рулем автомобиля, совершившего наезд, находилась 52-летняя петербурженка. В результате происшествия пострадавшая девочка получила серьезные ранения. Ее госпитализировали.

В полиции по факту данного инцидента проводят проверку.

Ранее мы писали, что реабилитационный центр в Ленобласти незаконно удерживал своих клиентов.

Фото: Piter.TV