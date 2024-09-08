В ДТП на Гатчинском шоссе пострадала 14-летняя девочка

Сегодня в 16:50 на пересечении Гатчинского шоссе и Красногородской улицы произошла авария. В ДТП пострадала 14-летняя девочка, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
За рулем автомобиля, совершившего наезд, находилась 52-летняя петербурженка. В результате происшествия пострадавшая девочка получила серьезные ранения. Ее госпитализировали.
В полиции по факту данного инцидента проводят проверку.
Ранее мы писали, что реабилитационный центр в Ленобласти незаконно удерживал своих клиентов.
Фото: Piter.TV
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