Реабилитационный центр в Ленобласти незаконно удерживал своих клиентов

Их содержали в частных домовладениях и не выпускали на свободу, требуя деньги за содержание.

СК Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы группы лиц. Подозревают руководителя и помощника одного из реабилитационных центров, которые навязывали свои услуги и удерживали людей под предлогом их лечения, – рассказали в пресс-службе регионального следствия.

Как полагают следователи, жертвами "реабилитаторов" становились страдающие от алкогольной и иных форм зависимостей. "Клиентов" запирали в частных домах с плохими санитарными условиями и не отвечающих правилам общежития. С родных "заключенных" взимали плату за якобы продолжение лечения.

По факту противоправных действий были задержаны руководитель и его помощник, которые работали в сети реабилитационных центров. В ближайшее время им предъявят обвинения. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжается выполнение комплекса необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц. Следственный комитет Ленинградской области

Ранее мы писали, что МВД Петербурга задержало иностранца, который находился в угрозыске с 2004 года.

Фото: Piter.TV