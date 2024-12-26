Руководителей реабилитационного центра в Гатчине задержали за отказ отпускать двух наркозависимых

Двое молодых людей проходили в реабилитационном центре лечение от наркотической зависимости, изъявив желание прекратить лечение и покинуть центр, сотрудники учреждения наотрез отказались их выпускать.

Полицейские изобличили лиц, причастных к незаконному лишению свободы петербуржцев. Подробности сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, 16 января работники реабилитационного центра используя арендованный жилой дом, расположенный по Киевскому шоссе в Гатчине, незаконно лишили свободы 43-летнего и 34-летнего петербуржца. По оперативным данным, молодые люди проходили в реабилитационном центре лечение от наркотической зависимости, изъявив желание прекратить лечение и покинуть центр, сотрудники учреждения наотрез отказались их выпускать.

Возбуждено уголовное дело по п. "а", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ.

По месту жительства, в квартире дома 114 по Ленинскому проспекту, 20 февраля задержан 41-летний индивидуальный предприниматель. Позже, также по месту жительства в квартире дома 4 по улице Первых в деревне Новосаратовка Всеволожского района, был задержан 36-летнийи мужчина, являющийся генеральным директором реабилитационного центра.

Фото и видео: МВД по СПб и ЛО