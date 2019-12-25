Конкурс на строительство реабилитационного центра на Камской улице проводится повторно

Цену контракта снизили до 494,8 млн рублей. Сроки окончания работ при этом сократились.

Комитет по госзаказу Петербурга объявил второй по счёту тендер на строительство здания для центра соцреабилитации взрослых и детей с ограниченными возможностями на Камской улице. Как убедился Piter.TV после ознакомления с данными ЕИС, начальная цена контракта упала с 497,6 млн до 494,8 млн рублей.

Напомним, что в прошлый раз закупкой не заинтересовалась ни одна компания, поэтому поиск подрядчика ведётся заново. Для нужд центра по-прежнему планируют построить трёхэтажный объект. Внутри здания необходимо создать спортивные залы, бассейн, художественные, столярные, швейные мастерские, и квартиры для подопечных. Сократились только сроки завершения строительства – окончания работ ждут не 31 декабря 2023 года, как было заявлено до этого, а на несколько недель раньше, 10 декабря.



Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 15 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что в Исаакиевском соборе планируют отреставрировать живопись придела Святого Александра Невского за 36,7 млн рублей.

Фото: Pxhere