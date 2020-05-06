На Камской улице возведут центр социальной реабилитации

Комитет по госзаказу Северной столицы объявил тендер на строительство здания центра соцреабилитации инвалидов на Васильевском острове. Контракт оценили в 497,6 млн рублей, узнал Piter.TV из данных портала госзакупок.
Судя по проекту, трёхэтажное здание расположится на Камской улице. Первый этаж будет предназначен для отделения первичного приема и консультаций. Там же будут находиться бассейн и спортзал. Второй этаж будет оснащён пищеблоком и кабинетами для собраний. Помимо административных помещений, наверху разместят отделения профреабилитации, которая включит в себя художественную, швейную и столярную мастерские.
Также в центре будут обучать самообслуживанию: для этого предполагается оборудовать отдельную квартиру. Завершить комплекс работ необходимо до 31 декабря 2023 года.
Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 11 августа.
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Фото: Pexels
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