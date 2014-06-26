В метро Петербурга обновят аппараты для пополнения проездных

ГУП "Петербургский метрополитен" планирует закупить новые аппараты по пополнению проездных билетов для 27 станций на всех пяти линиях подземки. Об этом сообщило издание "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу организации.
Пока планируется, что соответствующая закупка появится на портале ЕИС в августе. В общей сложности планируется установить 34 современных автомата, по 2-3 на каждой станции из списка. Первую половину аппаратов установят к ноябрю 2022, а вторую — к марту 2023 года.
Новые устройства послужат пассажирам для оплаты проезда банковскими картами, проверки баланса и активации отложенных платежей.
Ранее мы сообщили о том, что на станции метро "Театральная" завершены основные горнопроходческие работы.
Фото: Piter.TV
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