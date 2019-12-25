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Для центра социальной реабилитации на Васильевском острове пока не нашлось подрядчика
Сегодня, 15:40
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Для центра социальной реабилитации на Васильевском острове пока не нашлось подрядчика

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На тендер по проекту не было подано ни одной заявки.

По итогам тендера на строительство центра соцреабилитации на Камской улице в Петербурге не нашлось ни одного исполнителя. Закупка собрала 0 заявок с конца июля. Об этом Piter.TV узнал из данных портала госзакупок. 

Напомним, что мы уже рассказывали о планах построить учреждение на Васильевском острове. Комитет по госзаказу Петербурга назначил начальную цену контракта в 497,6 млн рублей. Трехэтажное здание должно было принимать взрослых и детей с ограниченными возможностями. Внутри по проекту хотели расположить спорзалы с бассейном, художественные, столярные и швейные мастерские, комнаты для обучения.

Информации об объявлении нового тендера пока не поступало. 

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти повторно ищут подрядчика для строительства катка во Всеволожске.

Фото: Pxhere

Теги: васильевский остров, госзакупки, санкт-петербург, социальная реабилитация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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