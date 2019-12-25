Для центра социальной реабилитации на Васильевском острове пока не нашлось подрядчика

На тендер по проекту не было подано ни одной заявки.

По итогам тендера на строительство центра соцреабилитации на Камской улице в Петербурге не нашлось ни одного исполнителя. Закупка собрала 0 заявок с конца июля. Об этом Piter.TV узнал из данных портала госзакупок.

Напомним, что мы уже рассказывали о планах построить учреждение на Васильевском острове. Комитет по госзаказу Петербурга назначил начальную цену контракта в 497,6 млн рублей. Трехэтажное здание должно было принимать взрослых и детей с ограниченными возможностями. Внутри по проекту хотели расположить спорзалы с бассейном, художественные, столярные и швейные мастерские, комнаты для обучения.

Информации об объявлении нового тендера пока не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти повторно ищут подрядчика для строительства катка во Всеволожске.

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