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В Ленобласти повторно ищут подрядчика для строительства катка во Всеволожске
Сегодня, 15:48
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В Ленобласти повторно ищут подрядчика для строительства катка во Всеволожске

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Цену контракта снизили, поскольку на предыдущий тендер не поступило ни одной заявки.

Комитет госзаказа Ленобласти повторно объявил тендер на строительство крытого катка на Нагорной улице во Всеволожске. О первой попытке найти исполнителя мы рассказывали ранее: тогда начальная цена контракта на выполнение работ составляла 555 млн рублей, сейчас её снизили до 547,9 млн.

Согласно данным ЕИС, в предыдущем конкурсе не принял участие ни один претендент на звание подрядчика. Напомним, что в техзадании указаны такие пункты, как устройство кровли комплекса, фасадные и монтажные работы, внутренняя отделка, создание системы инженерных коммуникаций и благоустройство. 

Изменилась также дата окончания работ  — каток планируют сдать  за 20 месяцев со дня заключения контракта. Начать мероприятия при этом надо не ранее 1 сентября.

 Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 18 августа. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петроградском районе Петербурга определились с подрядчиком для благоустройства набережной Карповки

Фото: Pxhere

Теги: всеволожск, госзакупки, каток, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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