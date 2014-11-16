В Ленобласти повторно ищут подрядчика для строительства катка во Всеволожске

Цену контракта снизили, поскольку на предыдущий тендер не поступило ни одной заявки.

Комитет госзаказа Ленобласти повторно объявил тендер на строительство крытого катка на Нагорной улице во Всеволожске. О первой попытке найти исполнителя мы рассказывали ранее: тогда начальная цена контракта на выполнение работ составляла 555 млн рублей, сейчас её снизили до 547,9 млн.

Согласно данным ЕИС, в предыдущем конкурсе не принял участие ни один претендент на звание подрядчика. Напомним, что в техзадании указаны такие пункты, как устройство кровли комплекса, фасадные и монтажные работы, внутренняя отделка, создание системы инженерных коммуникаций и благоустройство.

Изменилась также дата окончания работ — каток планируют сдать за 20 месяцев со дня заключения контракта. Начать мероприятия при этом надо не ранее 1 сентября.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 18 августа.

Ранее мы сообщили о том, что в Петроградском районе Петербурга определились с подрядчиком для благоустройства набережной Карповки

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