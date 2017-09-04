В Петроградском районе определились с подрядчиком для благоустройства набережной Карповки

Концепцию проекта представило ООО "Нескучный С-Дизайн".

Администрация Петроградского района Петербурга объявила исполнителя тендера по благоустройству набережной реки Карповки. Победителем торгов стал единственный их участник – компания ООО "Нескучный сад". Об этом Piter.TV стало известно после ознакомления с данными на портале госзакупок.

Напомним, что начальна цена контракта составила 77 млн рублей. Она не изменилась в ходе торгов.

Концепцию благоустройства участка от от Песочной набережной до Барочного моста представило ООО "Нескучный С-Дизайн". Там обновят зелёные насаждения, займутся инженерными коммуникациями и установят малые архитектурные формы. Работы пройдут до 1 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что южную часть Петропавловской крепости готовы реставрировать за 1,3 млрд рублей.

Фото: Правительство Петербурга