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В Петроградском районе определились с подрядчиком для благоустройства набережной Карповки
Сегодня, 15:50
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В Петроградском районе определились с подрядчиком для благоустройства набережной Карповки

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Концепцию проекта представило ООО "Нескучный С-Дизайн".

Администрация Петроградского района Петербурга объявила исполнителя тендера по благоустройству набережной реки Карповки. Победителем торгов стал единственный их участник – компания  ООО "Нескучный сад". Об этом Piter.TV стало известно после ознакомления с данными на портале госзакупок. 

Напомним, что начальна цена контракта составила 77 млн рублей. Она не изменилась в ходе торгов.

Концепцию благоустройства участка от  от Песочной набережной до Барочного моста представило ООО "Нескучный С-Дизайн". Там обновят зелёные насаждения, займутся инженерными коммуникациями и установят малые архитектурные формы. Работы пройдут до 1 ноября. 

Ранее мы сообщили о том, что южную часть Петропавловской крепости готовы реставрировать за 1,3 млрд рублей.

Фото: Правительство Петербурга

 

Теги: благоустройство, госзакупки, река карповка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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