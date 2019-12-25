Сына председателя Совета Федерации внесли в новый список ограничений ЕС.

Сергей Матвиенко, сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, оказался среди лиц, включенных в новый санкционный список Евросоюза.

Как выяснил "Петербургский дневник", в документе Матвиенко указан под номером 2956. Местом его рождения значится Санкт-Петербург, а сферой деятельности обозначен бизнес.

В качестве обоснования для включения в перечень указано, что Матвиенко является крупным предпринимателем и налогоплательщиком в российский бюджет, а также получает выгоду от правительства России.

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Фото: council.gov.ru