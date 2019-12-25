Компенсацию смогут получить горожане, чьи машины повредили или уничтожили при атаках ракет и беспилотников.

Правительство Санкт-Петербурга утвердило порядок единовременных выплат владельцам автомобилей, пострадавших в результате терактов с применением ракет или беспилотников. Максимальный размер компенсации составит 400 тыс. рублей.

Собственникам возместят 50 % оценочной стоимости восстановительного ремонта либо половину среднерыночной цены уничтоженного автомобиля. В установленную сумму также включены расходы на оценку ущерба, однако на эти цели предусмотрено не более 10 тыс. рублей.

Получить выплату смогут граждане России, которые проживали в Петербурге на момент происшествия и владели пострадавшей машиной. При этом автомобиль не должен использоваться для предпринимательской деятельности. Обязательным условием станет наличие документа следователя или суда, подтверждающего признание владельца потерпевшим по уголовному делу о теракте.

Согласно постановлению № 963, заявление необходимо направить в администрацию района, на территории которого находился автомобиль, в течение 12 месяцев после происшествия.

Для случаев, произошедших с 1 октября 2026 года до вступления постановления в силу, годичный срок подачи заявления будут отсчитывать с даты начала действия документа.

Ранее мы сообщили о том, что средняя зарплата в Петербурге достигла 141 тыс. рублей, а в Ленобласти – 103 тыс. рублей.

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