Покупателю предложат почти 30 га земли на улице Обороны с учетом действующих ограничений на застройку.

В Павловске готовят к продаже территорию бывшего военного городка на улице Обороны. На торги планируют выставить земельный участок площадью почти 30 га и расположенные на нем 69 зданий. Сейчас недвижимость находится в пользовании Санкт-Петербургского университета ФСИН. Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по повышению эффективности использования федерального имущества и развитию территорий.

Большинство строений имеют небольшую площадь — от 35 до 2763 кв. метров. Они возводились в разные годы: среди объектов есть здания 1954, 1975 и 1985 годов постройки, а также более современные сооружения, построенные в 2012 году. Согласно выпискам из реестра недвижимости, некоторые здания находятся в руинированном состоянии.

Для подготовки территории к продаже ПАО ДОМ.РФ должно документально оформить образование земельных участков. Росимущество, в свою очередь, обязано изъять недвижимость из управления петербургского университета ФСИН.

Половину средств, вырученных от торгов, планируют перечислить в федеральный бюджет. Еще 30 % получит публично-правовая компания "Фонд развития территорий".

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)