Южную часть Петропавловской крепости готовы реставрировать за 1,3 млрд рублей

Работы над бастионами и равелинами будут идти до конца 2024 года.

Комитет по госзаказу Петербурга объявил тендер на масштабную реставрацию гранитных фасадов крепостной ограды Петропавловской крепости. Кандидатам в подрядчики предлагается начальная цена контракта в 1,362 млрд рублей. Об этом Piter.TV узнал на сайте ЕИС.

Основные мероприятия пройдут в южной части крепости на бастионах "Государев" и "Нарышкин", а также на эскарповой стене Трубецкого бастиона. Кроме того, исполнитель займется реставрацией Иоанновского равелина, Екатерининской и Невской куртин.

Работы пройдут по заказу ГБУК "Государственный музей истории Санкт-Петербурга". Они будут заключаться в усилении фундаментов и гранитных блоков, а также в гидроизоляции брустверных стен. На завершающих этапах в техзадании прописаны перебор турелей и реставрация откосов стрельчатых амбразур.

Крайний срок сдачи работ – 10 декабря 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 25 августа.

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Фото: Piter.TV