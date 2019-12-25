Участок Московского проспекта от Фонтанки до Обводного канала украсят новые светильники

Полностью работы завершат к октябрю 2023 года.

СПБ ГБУ "Ленсвет" ищет исполнителя тендера для установки уличного освещения на участке Московского проспекта от набережной реки Фонтанки до набережной Обводного канала. За работы готовы заплатить как минимум 50 млн рублей. Об этом Piter.TV узнал из информации, представленной на портале госзакупок.

В общей сложности планируется установить 700 светильников на участках от дома №16 до дома №26, а также от дома №40 до дома №42. Работы требуется выполнить до 30 сентября 2023 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 12 августа.

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Фото: Piter.TV