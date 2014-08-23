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Ограду дворца Юсуповых реставрируют за 114,5 млн рублей
Сегодня, 15:50
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Ограду дворца Юсуповых реставрируют за 114,5 млн рублей

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Сроки выполнения работ пока не определены.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на проведение реставрации ограды и ворот объекта культурного наследия "Дворец Юсуповых". Судя по данным ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 114,5 млн рублей. 

Подрядчику поручат окрасить решётки масляной краской, заменить металлические конструкции, воссоздать известковый цоколь. В завершение работ необходимо выровнять гранитные плиты под воротами, обустроить фундаменты и газон. 

Сроки выполнения работ пока не определены. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 25 августа. 

Ранее мы сообщили о том, что театр "Карамболь" определился с подрядчиком для реконструкции.

Фото: Wikimedia Commons

Теги: госзакупки, реставрация, санкт-петербург, юсуповский дворец
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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