Ограду дворца Юсуповых реставрируют за 114,5 млн рублей

Сроки выполнения работ пока не определены.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на проведение реставрации ограды и ворот объекта культурного наследия "Дворец Юсуповых". Судя по данным ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 114,5 млн рублей.

Подрядчику поручат окрасить решётки масляной краской, заменить металлические конструкции, воссоздать известковый цоколь. В завершение работ необходимо выровнять гранитные плиты под воротами, обустроить фундаменты и газон.

Сроки выполнения работ пока не определены. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 25 августа.

Ранее мы сообщили о том, что театр "Карамболь" определился с подрядчиком для реконструкции.

Фото: Wikimedia Commons