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На Нагорной улице во Всеволожске построят крытый каток за 555 млн рублей
Сегодня, 15:45
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

На Нагорной улице во Всеволожске построят крытый каток за 555 млн рублей

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Объект будет сдан к 2024 году.

Комитет госзаказа Ленобласти объявил тендер на строительство крытого катка на Нагорной улице во Всеволожске. Согласно информации на сайте госзакупок, проект обойдется региону в 55 млн рублей.

В ходе выполнения техзадания подрядчику поручат устройство кровли, фасадные и монтажные работы, внутреннюю отделку, провести систему инженерных коммуникаций и выполнить благоустройство. 

Сорптивный объект будет полностью готов в 2024 году. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до  1 июля 2022 года. 

Ранее мы сообщили о том, что на картриджи и другие расходники для администрации губернатора Петербурга выделено 30 млн рублей.

Фото: Pexels 

Теги: всеволожск, госзакупки, каток, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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