На картриджи и другие расходники для администрации губернатора Петербурга выделено 30 млн рублей

Всего ведомство закупило 131 наименование для обслуживание офисной техники.

ГКУ "Управление информационных технологий и связи" объявило тендер на поставку расходников материалов для офисной техники в администрации губернатора Петербурга. Согласно информации на сайте госзакупок, на это выделено 29,9 млн рублей.

В общей сложности ведомство планирует приобрести 1679 расходников. В список необходимых для работы ведомства товаров в Смольнинском проезде вошли картриджи, тонеры и боксы для их сбора, а также фотобарабаны от производителей HP, Xerox и Canon.



Поставить все наименования необходимо в сроки до 31 августа 2022 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 30 июня.

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