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На картриджи и другие расходники для администрации губернатора Петербурга выделено 30 млн рублей
Сегодня, 14:40
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На картриджи и другие расходники для администрации губернатора Петербурга выделено 30 млн рублей

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Всего ведомство закупило 131 наименование для обслуживание офисной техники.

ГКУ "Управление информационных технологий и связи" объявило тендер на поставку расходников материалов для офисной техники в  администрации губернатора Петербурга. Согласно информации на сайте госзакупок, на это выделено 29,9 млн рублей.

В общей сложности ведомство планирует приобрести 1679 расходников. В список необходимых для работы ведомства товаров в Смольнинском проезде вошли картриджи, тонеры и боксы для их сбора, а также фотобарабаны от производителей HP, Xerox и Canon. 

Поставить все наименования необходимо в сроки до 31 августа 2022 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 30 июня.

Ранее мы сообщили о том, что на продление улицы Крупской в Гатчине выделили 74 млн рублей.

Фото: Pixabay

Теги: администрация губернатора санкт-петербурга, госзакупки, картриджи, офисная техника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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