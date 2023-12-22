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В Петербурге до конца августа 2024 года планируют благоустроить Линейный парк
Вчера, 23:58
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В Петербурге до конца августа 2024 года планируют благоустроить Линейный парк

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Начальная цена контракта составляет 464,5 млн рублей.

В администрации Василеостровского района Петербурга заказывают благоустройство территории будущего Линейного парка с детской игровой зоной, фонтаном, спортивной площадкой. Начальная цена контракта составляет 464,5 млн рублей. Соответствующую информацию разместили на портале госзакупок 27 марта.

Речь идет о земле между Морской набережной и Западным скоростным диаметром (ЗСД) на Васильевском острове, участке от площади Беллинсгаузена до Смоленки и от Смоленки до Морской набережной, 29. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 апреля. Работы, согласно условиям контракта, необходимо выполнить до 31 августа. 

Ранее сообщалось, что площадь Линейного парка составит 70 га. Работы должны были стартовать в 2023 году. 

Фото: администрация Василеостровского района Петербурга

Теги: госзакупки, линейный парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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