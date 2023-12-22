В Петербурге до конца августа 2024 года планируют благоустроить Линейный парк

Начальная цена контракта составляет 464,5 млн рублей.

В администрации Василеостровского района Петербурга заказывают благоустройство территории будущего Линейного парка с детской игровой зоной, фонтаном, спортивной площадкой. Начальная цена контракта составляет 464,5 млн рублей. Соответствующую информацию разместили на портале госзакупок 27 марта.

Речь идет о земле между Морской набережной и Западным скоростным диаметром (ЗСД) на Васильевском острове, участке от площади Беллинсгаузена до Смоленки и от Смоленки до Морской набережной, 29.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 апреля. Работы, согласно условиям контракта, необходимо выполнить до 31 августа.

Ранее сообщалось, что площадь Линейного парка составит 70 га. Работы должны были стартовать в 2023 году.

Фото: администрация Василеостровского района Петербурга