К 2024 году на Васильевском острове возведут Линейный парк

В текущем году планируется закончить разработку проектно-сметной документации по проекту.

В 2024 году на Васильевском острове появится Линейный парк. Зелёная зона площадью 70 га расположится на участке между ЗСД и Морской набережной и протянется от набережной Макарова до транспортной развязки ЗСД у Шкиперского протока. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на Комблаг Петербурга и жителей В.О.

В профильном ведомстве сообщили, что в 2022-ом году планируется полностью представить проектно-сметную документацию по проекту. Сами работы пройдут в период с 2023 по 2024 г.г. В связи с тем, что концепция парка пока находится в разработке, свои предложения внесли сотрудники АО "Балтийский завод" (предприятие расположено на Косой линии). Они хотят увековечить память о Героях Соцтруда, когда-то работавших в районе. Они отметили, что пока в проекте указаны стандартные зоны отдыха, велосипедные дорожки, скамейки и фуд-траки, которые можно установить в любом городском пространстве.

Хотелось бы увековечить память работников предприятий в будущем парке: разместить на гранитных глыбах стилизованные портреты с именами и заслугами людей – Героев Социалистического Труда. Информация о них доступна, ее можно найти в Интернете. Одно из предприятий, которое работает и сегодня, – это Балтийский завод. Только на нем трудились восемь Героев Социалистического Труда, но об этом никто не знает. Владимир Олейник, житель Васильевского острова, сотрудник АО "Балтийский завод"

Пока невозможно точно сказать, воплотят ли такую задумку на практике. Ещё в апреле в Центре компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды свои варианты видения Линейного парка предложили другие местные жители, а также молодые архитекторы, социологи и дизайнеры. Жюри выбрали из пяти команд победителя с концепцией "Линейная дуга".

Ранее стало известно, когда парк музея-заповедника "Гатчина" можно посетить бесплатно.

Фото: ВКонтакте / Василий Пониделко