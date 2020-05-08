Стало известно, когда парк музея-заповедника "Гатчина" можно посетить бесплатно

Со следующей пятницы, 29 июля, посещение парка музея-заповедника "Гатчина" по некоторым дням станет платным. Информация об этом появилась в сообществе Гатчинского дворца ВКонтакте.

Так, вход в парк по пятницам, субботам и воскресеньям обойдется в 150 рублей для рядовых граждан и 70 рублей – для льготников. Бесплатно на территорию музея-заповедника в этот период могут попасть дети до 7 лет и многодетные семьи. Бесплатным для всех в пятницу и в выходные вход останется с 6:00 до 10:00 и в вечерние с 20:00 до 23:00.

В остальные 4 рабочих дня парк будет открыт для свободного посещения с 6:00 до 23:00, то есть, на все время работы.

Ранее мы сообщили о том, что Александр Дрозденко показал летние красоты парка "Монрепо" во время реконструкции.

Фото: Музей-заповедник "Гатчина"