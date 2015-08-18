  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Александр Дрозденко показал летние красоты парка "Монрепо" во время реконструкции
Сегодня, 13:40
148
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Александр Дрозденко показал летние красоты парка "Монрепо" во время реконструкции

0 0

Несмотря на проведение работ, жители и гости Выборга активно посещают одно из его красивейших мест.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поделился со своими подписчиками в Telegram живописными пейзажами выборгского парка "Монрепо". Сейчас там ведется реконструкция, которая, однако, не мешает наслаждаться видами природного музея-заповедника жителям и гостям города. 

В подписи к кадрам глава региона пожелал всем удачной недели и ярких впечатлений.

Также Дрозденко рассказал о проекте "Друзья Монрепо", в рамках которого администрация региона обращается за помощью в уходе за парком к волонтерам в обмен на бесплатное посещение в течение года.

Ранее мы сообщили о том, что на Дне Выборга выступит Дима Билан.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко

Теги: александр дрозденко, выборг, ленинградская область, парк монрепо
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии