Александр Дрозденко показал летние красоты парка "Монрепо" во время реконструкции

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поделился со своими подписчиками в Telegram живописными пейзажами выборгского парка "Монрепо". Сейчас там ведется реконструкция, которая, однако, не мешает наслаждаться видами природного музея-заповедника жителям и гостям города.
В подписи к кадрам глава региона пожелал всем удачной недели и ярких впечатлений.
Также Дрозденко рассказал о проекте "Друзья Монрепо", в рамках которого администрация региона обращается за помощью в уходе за парком к волонтерам в обмен на бесплатное посещение в течение года.
Ранее мы сообщили о том, что на Дне Выборга выступит Дима Билан.
Фото: Telegram / Александр ДроZденко
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