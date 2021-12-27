На Дне Выборга выступит Дима Билан

В этом году Выборгу исполняется 729 лет.

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов рассказал журналистам о крупных культурно-массовых мероприятиях, которые пройдут летом в Выборге и Выборгском районе. Стало известно, что на Дне города 20 августа выступит певец Дима Билан.

В этом году Выборгу исполняется 729 лет. В этот день состоятся несколько концертов на разных площадках, ярмарка "Город мастеров". Хедлайнером праздника станет Дима Билан. Завершит День Выборга и Выборгского района салют.

Также 22-24 июля Выборг во второй раз станет столицей международного мотофестиваля "Baltic Rally". Хедлайнерами фестиваля станут группы "СерьГа", "Поющие гитары", "Воскресение" и экс-вокалист группы "Deep Purple" Джо Линн Тёрнер.

С 5 по 11 августа в Выборге пройдет XXX юбилейный фестиваль "Окно в Европу". Он будет посвящён памяти Андрея Тарковского.

Фото: ВКонтакте / Дима Билан / Dima Bilan