В Петербурге в 2024 году количество легальных такси выросло на 11%

Так, по итогам I квартала этого года в реестре легковых такси Петербурга – 48,9 тыс. транспортных средств.

С начала 2024 года в Петербурге увеличилось количество автомобилей, внесенных в городской реестр легковых такси, на 11%. Из "серой зоны" выведено около 9 тыс. машин. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 26 апреля.

Так, по итогам I квартала этого года в реестре легковых такси Петербурга – 48,9 тыс. транспортных средств, а в городском реестре перевозчиков легковым такси – почти 1,7 тыс. перевозчиков, в реестре служб заказа легковых такси Петербурга – семь служб заказа.

На перевозку пассажиров и багажа в 2024 году разрешения получили свыше 17 новых индивидуальных предпринимателей и 79 "самозанятых". В рамках предоставления новых государственных услуг в городской комитет по транспорту обратились 8,2 тыс. раз, за аналогичных период 2023 года зафиксировано 4,6 тыс. обращений.

Ранее на Piter.TV: в 2024 году в Петербурге на спецстоянку отправили 16 автомобилей такси.

Фото: комитет по транспорту Петербурга