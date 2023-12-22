В 2024 году в Петербурге на спецстоянку отправили 16 автомобилей такси

Всего с начала 2024 года в городе провели более 10 рейдов, в рамках которых проверили свыше 100 автомобилей такси.

Комитет по транспорту Петербурга продолжает проверять водителей такси на соблюдение ими требований законодательства в сфере перевозки пассажиров и их багажа, вступивших в силу с 1 сентября 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 10 апреля.

Всего с начала 2024 года в городе провели более 10 рейдов, в рамках которых проверили свыше 100 автомобилей такси. Отмечается, что некоторые таксисты работают без специального разрешения – в этом году изъяли и переместили на спецстоянку 16 машин.

Кроме того, водители нарушают требования о проведении предрейсовых и послерейсовых медосмотров. Не соблюдаются и требования, связанные с необходимостью прохождения перед выходом на линию контроля технического состояния автомобилей. На нескольких машинах отсутствует атрибутика легкового такси.

Комитет по транспорту Петербурга наделен полномочиями по проведению постоянных рейдов для осуществления контроля за деятельностью легковых такси с 2024 года.

Ранее на Piter.TV: Петербург обогнал Москву по росту зарплат таксистов.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга