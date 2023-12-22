Петербург обогнал Москву по росту зарплат таксистов

Кроме того, Ленинградская область стала лидером по росту спроса на водителей с приростом в 141% по сравнению с количеством резюме в 2022 году.

В результате анализа 2023 года, удалось установить, что в регионах Северо-Западного федерального округа было опубликовано около трёх тыс. вакансий для поиска таксистов. Отмечается, что Ленинградская область стала лидером по росту спроса на водителей с приростом в 141% по сравнению с количеством резюме в 2022 году. Эту информацию сообщила пресс-служба компании HeadHunter.

После Ленинградской области следуют Новгородская область (+62%) и Псковская область (+52%). Петербург в 2023 году увеличил количество вакансий для таксистов на 34%, что является четвертым результатом в округе.

Из аналитических данных стало известно, что регионы Северо-Западного федерального округа опередили московские компании по росту зарплат водителей такси. В 2023 году предложения по оплате труда достигли отметки в 109 тысяч рублей (прирост на 24,8 тысяч рублей). Самые щедрые работодатели находятся в Новгородской области (+38,4 тысячи рублей), Республике Коми (+37,2 тысячи рублей) и Ленинградской области (+32,5 тысячи рублей).

Ранее Петербург стал лидером по приросту женщин за рулем такси.

Фото: Piter.TV