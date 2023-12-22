Женский таксопарк открылся в конце прошлого года на Свердловской набережной, д. 44Д.

Санкт-Петербург стал лидером по приросту женщин за рулем такси. Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев осмотрел первый женский таксопарк в России.

Женский таксопарк открылся в конце прошлого года на Свердловской набережной, д. 44Д. Первый в России и Петербурге женский таксопарк насчитывает 50 машин. После его открытия число женщин-водителей выросло в 2 раза, как и по всей стране в целом.

В 2023 году с крупным сервисом агрегатора такси стало сотрудничать на 18% больше женщин, чем годом ранее. А после открытия женского таксопарка прирост женщин-водителей, сотрудничающих с сервисом, в Петербурге составил 11%, в то время как по России только 5%.

Офис женского таксопарка расположен в современном БЦ, где для женщин-водителей обеспечен полный рабочий цикл по подготовке к выходу на рейс: медицинский осмотр, получение путевого листа, технический осмотр машины.

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