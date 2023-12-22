Стали известны самые востребованные профессии в Петербурге

Вакансии с удалённым форматом занятости продолжают быть лидерами по популярности среди соискателей.

Вакансии с удалённым форматом занятости продолжают быть лидерами по популярности среди соискателей из Петербурга, как и год назад. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад".

Особенно востребованной профессией в Северной столице и по всей стране стала работа администратора интернет-магазина с заработной платой от 30 до 65 тыс. рублей на руки. Более 38 тыс. человек откликнулись на это предложение о возможности удалённой работы. На втором месте по России расположилась вакансия диспетчера в компании "Яндекс.Такси" с заработной платой от 26 до 40 тыс. рублей на руки. На неё откликнулись 32 тыс. человек. Замкнула первую тройку популярности вакансия дистанционного менеджера по туризму с заработной платой от 55 до 90 тыс. рублей. Также в пятёрке самых популярных оказались предложения для наборщика текста и рекрутера.

Второе место по популярности в городе заняла вакансия специалиста по улучшению поисковой выдачи, на которую откликнулись более 13 тыс. горожан. На третьем месте среди жителей Петербурга оказался помощник в киностудии, за которым захотели пойти более 10 тыс. соискателей. На следующих местах расположились удалённые специалисты поддержки чата и верстальщик.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на специалистов по ИИ вырос в Петербурге за год на 40%.

Фото: Piter.TV