Спрос на специалистов по ИИ вырос в Петербурге за год на 40%

В российских фирмах к помощи ИИ прибегают сотрудники креативных отделов из областей дизайна и маркетинга.

Спрос на специалистов по работе с искусственным интеллектом (ИИ) стремительно растет в Петербурге. В 2023 году на сервисе по поиску работы HeadHunter разместили порядка 3 тыс. соответствующих вакансий по городу, а в 2022 году – на 40% меньше, передает "РБК Петербург" 20 февраля.

Аналитики компании пояснили, что в российских фирмах к помощи ИИ прибегают сотрудники креативных отделов из областей дизайна и маркетинга. Это составляет 30% от всех специалистов, использующих ИИ.

Помимо дизайнеров и специалистов по маркетингу, ИИ помогает бизнес-аналитикам и менеджерам по продукту (11%), программистам (7%), специалистам по анализу данных (6%), инженерам по машинному обучению и инженерам данных (3%).

Ранее на Piter.TV: обозреватель рассказал, сможет ли искусственный интеллект заменить петербуржцев.

Фото: Piter.TV