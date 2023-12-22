Обозреватель рассказал, сможет ли искусственный интеллект заменить петербуржцев

Эксперт отметил, что искусственный интеллект действительно способен серьёзно изменить некоторые профессии.

С усовершенствованием технологий и внедрением искусственного интеллекта, многие профессии сталкиваются с риском автоматизации. В свете будущего Петербурга, который является центром высоких технологий и инновационных компаний, эта тема особенно актуальна. Однако необходимо учесть, что навыки человека, его творческий подход и способность к общению остаются вне досягаемости для машин. Такое мнение выразил обозреватель издания "Петербургский дневник".

Эксперт отметил, что искусственный интеллект действительно способен серьёзно изменить некоторые профессии. Большое количество рутинных задач, требующих монотонного повторения, уже сегодня выполняется автоматизированными системами. Возможно, через сто лет автоматизация проникнет и в более широкий спектр профессий. Например, в сфере производства роботы уже заменяют значительную часть работников. Ещё одним примером является банковское дело и юриспруденция, где искусственный интеллект способен анализировать большие объемы данных.

Однако необходимо понимать, что всё ещё существуют профессии, требующие интуиции и творческого мышления. Например, в искусстве и культуре очень важно передать эмоции и уникальность авторского восприятия, чего роботы сегодня не способны сделать полностью. Кроме того, есть профессии, связанные с межличностными отношениями и социальной сферой, такие как психология, медицина и образование. В данных сферах необходима эмпатия и чувство сопереживания, что является врожденными качествами человека.

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