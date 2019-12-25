На продление улицы Крупской в Гатчине выделили 74 млн рублей

Также исполнитель установит на дороге наружное освещение и светофоры.

Комитето госзаказа Ленобласти объявил тендер на строительство участка улицы Крупской в Гатчине. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 74 млн рублей.

Улицу планируется продлить на участке от Пушкинского до Ленинградского шоссе от ЖК "IQ" до ТК "Окей" протяженностью 150 м. Также подрядчик будет отвечать за установку наружного освещения и светофоров по периметру проезжей части. Завершатся мероприятия до декабря 2023 года.



Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 28 июня.

Ранее мы сообщили о том, что водовод на проспекте Большевиков реконструируют за 717,6 млн рублей.

Фото: Wikipedia