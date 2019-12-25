Водовод на проспекте Большевиков реконструируют за 717,6 млн рублей

Трубы будут полностью заменены на новые в ноябре 2024 года.

ГУП "Водоканал Петербурга" объявило тендер на проведение реконструкции водовода на проспекте Большевиков. Согласно данным сайта госзакупок, на эти нужды направлено 717,6 млн рублей.

Подрядчик займет участок, проходящий от проспекта Пятилеток до улицы Новоселов Невском районе. В техзадание входит замена труб без осуществления перепланировки и частичные изменения зоны водовода с переключением существующих подключений.



Завершить работы требуется не позднее 15 ноября 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 4 июля.

Ранее мы сообщили о том, что газопровод на улице Обручевых реконструируют за 336,2 млн рублей.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"