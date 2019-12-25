Газопровод на улице Обручевых реконструируют за 336,2 млн рублей

Коммуникации наладят к середине сентября 2023 года.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на проведение реконструкции газопровода среднего давления на улице Обручевых. Судя по данным портала госзакупок, на эти нужды выделено 336,2 млн рублей.

Исполнителью необходимо заняться работами на участке от проспекта Науки до улицы Гидротехников и от Тихорецкого проспетка до улицы Обручевых. Там пройдет устройство наружных сетей газоснабжения и наружных электрических сетей. Также подрядчик восстановит газоны и зеленые насаждения на участке по завершении работ.

Окончить мероприятия необходимо к 15 сентября следующего года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 7 июля.

Ранее мы сообщили о том, что на содержание Санкт-Петербургского южного полукольца в Ленобласти направят 581 млн рублей.

Фото: sever-gaz.ru/