На содержание Санкт-Петербургского южного полукольца в Ленобласти направят 581 млн рублей

Работы будут вестись до сентября 2023 года. За это время на трассе появятся новый асфальт и разметка.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" объявило тендер на содержание участка областной дороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо". Начальная цена контракта составляет 581 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Отметим, что трасса проходит через Кировск, Большую Ижору, Мгу и Гатчину. Дорожники будут выполнять работы на участке с 71,5 по 107 км. На первом этапе подрядчик избавится от изношенного асфальта, срезав покрытие, а затем - уложит новое 5-сантиметровое покрытие и 14,5 тыс. тонн выравнивающего слоя. Также на месте работ будет нарисована новая разметка. Весь комплекс мероприятий необходимо выполнить в сроки до 1 сентября 2023 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 4 июля.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт на Колтушском шоссе в Ленобласти начнут в июле.

Фото: geoproject-group.com