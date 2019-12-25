Ремонт на Колтушском шоссе в Ленобласти начнут в июле

Пока специалисты завершают работы на участке Рябовского шоссе.

Ремонт Колтушского шоссе в Ленобласти стартует нюха июле. Об этом сообщила пресс-служба комитета по дорожному хозяйству 47-ого региона.

Сейчас специалисты заняты работами на участке Рябовского шоссе, поэтому подрядчику временно запрещено ремонтировать участок от путепровода на проспект Косыгина в сторону КАДа. Доя начала там необходимо провести уборку старого покрытия, а только потом - уложить асфальт в сторону Янино.

Отметим, что на дороге Колтуши – Новосергиевка – Кудрово уже полностью срезан асфальт.

Ранее мы сообщили о том, во Всеволожском районе пройдёт ремонт дороги на Щеглово.

Фото: Вконтакте / Дороги Ленинградской области