Ремонт на Колтушском шоссе в Ленобласти начнут в июле

Ремонт Колтушского шоссе в Ленобласти стартует нюха июле. Об этом сообщила пресс-служба комитета по дорожному хозяйству 47-ого региона.
Сейчас специалисты заняты работами на участке Рябовского шоссе, поэтому подрядчику временно запрещено ремонтировать участок от путепровода на проспект Косыгина в сторону КАДа. Доя начала там необходимо провести уборку старого покрытия, а только потом - уложить асфальт в сторону Янино.
Отметим, что на дороге Колтуши – Новосергиевка – Кудрово уже полностью срезан асфальт.
Ранее мы сообщили о том, во Всеволожском районе пройдёт ремонт дороги на Щеглово.
Фото: Вконтакте / Дороги Ленинградской области
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