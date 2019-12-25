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Ремонт на Колтушском шоссе в Ленобласти начнут в июле
Сегодня, 10:46
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Ремонт на Колтушском шоссе в Ленобласти начнут в июле

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Пока специалисты завершают работы на участке Рябовского шоссе.

Ремонт Колтушского шоссе в Ленобласти стартует нюха июле. Об этом сообщила пресс-служба комитета по дорожному хозяйству 47-ого региона.

Сейчас специалисты заняты работами на участке Рябовского шоссе, поэтому подрядчику временно запрещено ремонтировать участок от путепровода на проспект Косыгина в сторону КАДа. Доя начала там необходимо провести уборку старого покрытия, а только потом - уложить асфальт в сторону Янино.

Отметим, что на дороге Колтуши – Новосергиевка – Кудрово уже полностью срезан асфальт. 

Ранее мы сообщили о том, во Всеволожском районе пройдёт ремонт дороги на Щеглово.

Фото: Вконтакте / Дороги Ленинградской области

 

Теги: всеволожский район, дорожный ремонт, колтушское шоссе, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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