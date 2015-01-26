  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во Всеволожском районе пройдёт ремонт дороги на Щеглово
Сегодня, 8:36
93
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Во Всеволожском районе пройдёт ремонт дороги на Щеглово

0 0

Мероприятия станут самыми масштабными для дорожников за лето 2022 года.

В рамках проекта "Безопасные качественные дороги" во Всеволожском районе  Ленобласти стартовал ремонт дороги от Щеглово в сторону посёлка имени Морозова. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской обрасти. 

Известно, что участок станет самым протяженным для дорожников за это лето: им предстоит отремонтировать 19 километров дорожного полотна в пределах Щеглово, Алюмино, а также дачные массивы "Дунай" и "Сады". Сейчас на месте работает спецтехника, которая занимается демонтажем старого покрытия.  Также проходит замена участков со слабым грунтом, например - глиной. Для этого создают специальную "подушку" из песка и щебня, чтобы асфальт был более прочным.

Как ожидается, ремонт дороги завершится в начале осени.

Ранее мы сообщили о том, что муниципалитеты Ленобласти получат субсидии на контейнерные площадки для мусора.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: всеволожский район, дорога в щеглово, ленинградская область, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии