Во Всеволожском районе пройдёт ремонт дороги на Щеглово

Мероприятия станут самыми масштабными для дорожников за лето 2022 года.

В рамках проекта "Безопасные качественные дороги" во Всеволожском районе Ленобласти стартовал ремонт дороги от Щеглово в сторону посёлка имени Морозова. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской обрасти.

Известно, что участок станет самым протяженным для дорожников за это лето: им предстоит отремонтировать 19 километров дорожного полотна в пределах Щеглово, Алюмино, а также дачные массивы "Дунай" и "Сады". Сейчас на месте работает спецтехника, которая занимается демонтажем старого покрытия. Также проходит замена участков со слабым грунтом, например - глиной. Для этого создают специальную "подушку" из песка и щебня, чтобы асфальт был более прочным.

Как ожидается, ремонт дороги завершится в начале осени.

Ранее мы сообщили о том, что муниципалитеты Ленобласти получат субсидии на контейнерные площадки для мусора.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области