Муниципалитеты Ленобласти получат субсидии на контейнерные площадки для мусора

Регион выделил на эти нужды 100 млн рублей. Площадки для ТКО в городских и сельских поселениях установят в 2024 и 2025 годах.

Власти Ленобласти снова предоставили возможность местным муниципалам подать заявки на установку новых контейнерных площадок для ТКО. На этот раз претендовать на субсидии можно будет с 28 июня. Как сообщила пресс-служба областного правительства, на эти нужды 47-ой регион предоставил 100 млн рублей.

Заявки от городских и сельских поселений рассмотрят в комитете по обращению с отходами - наиболее удачные из них удовлетворят в 2024 и 2025 году.

Как отмечает председатель ведомства Анастасия Кузнецова, за период проведения экологической реформы количество мусорных контейнеров в Ленобласти увеличилось с 6 тыс. до 16 тыс.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области